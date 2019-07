Kanadska policija imenovala je Kema Mekleoda i Brajera Šmegelskija kao osumnjičene za ubistvo Lukasa Foulera i Čajne Dizi u Britanskoj Kolumbiji.

Prethodno se smatralo da su dva tinejdžera nestala, a policija je pronašla i leš muškarca, u razmaku od svega nekoliko dana, pa su svi ti slučajevi dovedeni u vezu.

Australijanac Fauler (23) i Dizi (24) iz Sjedinjenih Američkih Država ubijeni su iz vatrenog oružja na izolovanom autoputu na severu Kanade. Njihova tijela pronađena su 15. jula, a policija je 19. jula pronašla zapaljen kamion tinejdžera, blizu grada Dizi Lejk, oko 500 kilometara južno na istom putu.

Smatralo se da su Mekleod (19) i Šmegelski (18) nestali, ali su primećeni u provinciji Saskačevan. Policija, međutim, nije rekla kad i gdje su tačno viđeni, ali je navedeno da su vozili sivu “Tojotu RAV 4”.

We are asking the public that if you spot Kam McLeod or Bryer Schmegelsky to consider them as dangerous - take no actions – do not approach – and call 911 immediately. pic.twitter.com/RdhBNVr5im

— BCRCMP (@BCRCMP) July 23, 2019