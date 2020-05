U svom dnevniku “Moje kovid putovanje” Keli je opisala kako je sve počelo 19. aprila, kada se vraćala sa vanredne smjene za vikend.

– U kolima, na putu do kuće, iznenada sam osjetila tešku slabost, sva sam gorjela… Legla sam u krevet, gde sam provela ostatak dana i noć. Cijele noći sam se čas preznojavala, čaz smrzavala, imala sam veoma visoku temperaturu i gušila sam se – piše Keli.

Sutradan je uz pomoć vjerenika Rajana Goldinga (34) otišla u bolnicu da se testira, a kad su se vratili kući “uspuzala je uz stepenice do kreveta”, prenosi “San”.

– Tipično za mene je da sam se pitala da li mi je stvarno toliko loše. Sačekala sam pola sata, ali stvarno nisam mogla da dišem, doslovno sam se gušila – napisala je.

Vjerenik je pozvao hitnu pomoć, pokušali su da joj regulišu disanje i dali su joj kiseonik, a zatim prevezli na odeljenje za hitne slučajeve Urgentnog centra, kako bi joj pratili rad srca. Kasnije su je premestili na odeljenje.

Kelly Ward is just 35-years-old but was preparing to say her goodbyes to her family after a horrifying battle with coronavirus.https://t.co/ChvzI9XXuL

— news.com.au (@newscomauHQ) April 30, 2020