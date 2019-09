Slovačka policija saopštila je danas da je čertnaestogodišnja djevojčica poginula kada je na nju palo stablo u mjestu NJitra ,istočno od Bratislave, a nekoliko njenih drugova je povrijeđeno od čega jedan teže.

U susjednoj Češkoj je 30.000 domaćinstava bez električne energije, a oborena stabla su izazvala prekid u putnom i željezničkom saobraćaju.

Storm in central Europe kills 1, fallen trees disrupt travel - The Associated Press https://t.co/G3RlPN3pea

— Pavel Machalek (@ivanmladek) September 30, 2019