Djevojčicu u Pakistanu oteli, silovali i stavili u lance

12-godišnja djevojčica Farah, koja je bila odgajana u hrišćanskoj religioznoj tradiciji, rekla je kako su je napadači prošloga ljeta oteli iz njenog doma, stavili u lance, prisili da prijeđe na islam i da se uda za muslimana.

Farah je 25. jula 2020. bila kod kuće u Faisalabadu, zajedno s djedom, trojicom braće i dvije sestre, kada je neko pokucao na njihova vrata. Djed ih je otvorio i nakon toga su u kuću upala tri muškarca i zgrabila malenu Faru.

Porodici su poslali poruku da će "zažaliti" ako je pokuša vratiti. Otac djevojčice Asif otišao je na policiju i prijavio otmicu; čak je dao ime jednog od otmičara, kojeg je prepoznao djed. Ali kazao je kako policijski službenici nisu pokazali prevelik interes za taj slučaj, piše BBC.

"Većinu vremena sam bila u lancima"

"Nisu htjeli sarađivati i odbili su registrovati otmicu. Ne samo to nego su me gurali i verbalno zlostavljali", kazao je otac i dodao da su tek nakon tri mjeseca registrovali incident.

Otmičari su za to vrijeme prevezli 12-godišnja Faru u 110 kilometara udaljen grad Hafizabad gdje su je silovali, stavili u lance i ponašali se prema njoj kao prema robinji.

"Većinu vremena sam bila u lancima. Morala sam čistiti kuću otmičara i brinuti se o životinjama u dvorištu. Bilo je grozno", ispričala je Farah.

"Okovali su mi članke i vezali me užetom. Pokušala sam presjeći uže i skinuti lance, ali nisam uspjela. Svaku veče sam molila Boga za pomoć", dodala je.

Bojala se da će joj pobiti cijelu porodicu

Početkom decembra, pet mjeseci nakon otmice, policija je došla u kuću otmičara i spasila Faru te je poslala u sklonište za žene.

Tokom suđenja otmičaru sud je preporučio ocu da odustane od optužbe jer je Farah rekla kako je samostalno pristala na brak.

"To sam rekla jer mi je otmiča rekao da će me, ako to ne učinim, ubiti, a zatim ubiti oca, moju braću i sestre. Cijelu moju porodicu. Bojala sam se da će to napraviti, zato sam rekla da sam pristala na brak", kazala je Farah.