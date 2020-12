Na jednoj od njih, farmer sa Filipina, ljubi tinejdžerku u obraz, a na drugoj je grli dok sjedi pored njega.

Djevojčica-mlada postala je peta žena Abdulrzaka Ampatuana (48) nakon cjelodnevne ceremonije venčanja 22. oktobra, po islamskim vjerskim običajima. Sudeći prema fotografijama, ovaj poljoprivrednik nimalo se ne kaje zbog vjenčanja sa maljoletnicom, piše San.

– Srećan sam što sam je pronašao i što ćemo zajedno provoditi dane, brinući se za moju djecu – izjavio je on.

Ampatuan planira da ima djecu sa novom ženom kada ona navrši 20 godina, a djevojčica će se u međuvremenu brinuti o njegovoj djeci koja su joj vršnjaci. On je dodao i da će je poslati u školu, kako bi stekla obrazovanje dok ne postane majka.

U nekim dijelovima Filipina, posebno u regiji Mindanao, maloljetnice mogu da se udaju čim uđu u pubertet, odnosno dobiju menstruaciju. UNICEF podaci pokazuju kako je ta država na 12. mjestu u svijetu po broju djevojčica-mladi, a nagađa se kako ih do sada ima oko 726.000.

Ženska udruženja širom svijeta ukazuju na taj problem tvrdeći kako takvi brakovi narušavaju prava djevojčica na edukaciju, zdravlje i sreću.

Shocking pictures show girl, 13, forced to marry man, 48, and will now have care for his children her age in Philippines - https://t.co/oIUzU7eGTA - pic.twitter.com/aDRTcaKAMa

— Styleupnow (@StyleUpNow2017) November 16, 2020