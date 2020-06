Djevojčica pitala policajca hoće li je upucati, a njegov odgovor topi srca

Video je nastao na protestu u Hjustonu u Teksasu, a djevojčica je identifikovana kao Simon Barti.

Nakon što je postavila pitanje policajcu, on je kleknuo, zagrlio je i počeo je tješiti. Video snimak je objavio njen otac.

– Pitala ga je hoće li nas upucati, a on ju je zagrlio i odgovorio: “Ja sam tu da vas zaštitim. Nećemo vam nauditi. Možete protestovati, možete slaviti, možete što god hoćete, samo nemojte ništa razbijati” – rekao je njen otac.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020