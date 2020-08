Djevojčica (8) se udavila u kadi: Uhapšeni maćeha i otac nakon što je brat policiji ispričao jezivu priču

Prema tvrdnjama roditelja, ona se udavila u kadi, ali povrede koje su pronađena na tijelu djeteta i izjava njenog mlađeg brata otkrili su da je djevojčica trpjela višegodišnje zlostavljanje.

Tijelo male Otom otkriveno je kada je Sara Halov (28) pozvala policiju u svoju kuću, u popodnevnim satima 13. avgusta ove godine.

I will never understand how some people hate their exes more than they love their own children.#AutumnHallow #JusticeForAutumn #StopChildAbusehttps://t.co/5k0eOlDU9k

— Suffer the Little Children Blog (@STLCblog) August 19, 2020