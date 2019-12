Djed dao jednomjesečnoj bebi alkohol, preminula u bolnici

Nakon što mu je djed dao da popije gutljaj alkohola, novorođenče iz Kine je preminulo.

Na zabavi priređenoj zbog toga što je beba napunila mjesec, muškarac čiji identitet nije otkriven je predložio zdravicu. Onda je djetetu dao da popije malo njegovog pića, piše britanski list "Mirror" pozivajući se na "Sin Chew Daily".

Djed je navodno insistirao da on ne može popiti piće ako to njegov unuk ne uradi prvi.

Prije nego što će dječak biti hitno prevezen u bolnicu, počeo je otežano da diše, prenosi "Radiosarajevo.ba".

"Mirror" je podsjetio da su male količine alkohola mogu biti otrovne odnosno smrtonosne po djecu.

Njihov organizam ne može apsorbovati alkohol.

Alkohol djeluje na nervni sistem, uzrokuje pad glukoze u krvi, što za posljedicu može dovesti do napada i kome. Pri tome, dolazi do ubrzanog rada srca i povećanja krvnog pritiska. To može imati fatalne posljedice, podsjeća "Mirror".

