Dječaka napao vuk, a onda se desilo čudo

Pas Džek Rasl je napravio nevjerovatno hrabar čin. Nadzorna kamera snimila je kako je pas spasio život 10-godišnjem dječaku, prenosi Index.hr.

Krajem decembra u zaseoku Sindor na sjeveru Rusije dječak se igrao u snijegu. Pao je mrak, a on se sakrio u hrpu snijega u blizini svoje kuće. Nevina igra odjednom se pretvorila u horor.

Jack Russell gives her life to save her 10-year-old owner from a wolf attack in Russia https://t.co/SvoSH2UdHo

— 9 Breaking News (@9_breaking_news) December 29, 2020

Iz šume je izašao vuk i počeo se opasno približavati djetetu. Situacija je mogla biti kobna da nije intervenirao dječakov pas Džesi koji je instinktivno pojurio prema vuku kako bi zaštitio dječaka.

Nažalost, pas nije imao šanse protiv vuka i izgubio je život.