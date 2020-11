Austrijski novinar Florian Klenk rekao je da treba dati odgovor na to kako je Kujtim Fejzulaj od fudbalera voljenog u austrijskom klubu pretvoren u ekstremista i terorističkog napadača, piše Gazeta Ekpress.

"Za mene ostaje pitanje: Zašto je čovjek koji je igrao u bečkom klubu radikalizovan nekoliko godina i pogubio četvoro ljudi. Šta se desilo? "Ovo je pitanje koje zahtjeva istragu", napisao je Klenk.

Für mich bleibt eine Frage: wieso hat sich ein Mann, der gerade noch als liebes Burli in einem Wiener Fussballverein kickte, in wenigen Jahren derart radikalisiert, dass er vier Menschen exekutiert. Was genau ist da passiert? Wer hat nicht hingesehen? Das ist das Rechercheprojekt

— Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

Fejzulaj je 13. juna 2015. godine bio registrovan kao fudbaler u austrijskom klubu.

Takođe je bio registrovan na zvaničnoj veb stranici Austrijskog fudbalskog saveza.