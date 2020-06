Sedmogodišnji dječak je sjeo u automobil dok su boravili kod babe i dede, a onda izašao na put nedaleko od Kanzas Sitija u Misuriju.

Dječak je sletio sa puta, okrenuo se, a potom udario u drvo. Vozilo je potom zahvatila vatra, a identitet dječaka još nije objavljen, prenosi Telegraf.

MSHP investigating double fatality accident at Blue Mills and Miller (unincorporated area of Jackson County) involving two children. MSHP will provide updates. @JCSheriffOffice @JacksonCountyMO pic.twitter.com/L0DNEHkYnz

— Darryl Forte' (@sheriffforte) May 30, 2020