Divac i uticajni Srbi iz Amerike pisali patrijarhu: Klevetnici lažu, naše vladike nisu separatisti!

Istaknuti članovi srpske zajednice u Americi obratili su se otvorenim pismom patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju. U njemu staju u odbranu vladika i episkopa Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjeniom Američkim Državama, a povodom optužbi koje pojedini mediji i individue u poslednje vreme iznose protiv njih.

Pismo čiji su potpisnici između ostalih i slavni košarkaš Vlade Divac, biznismen Majkl Đorđević i član “Srpskih Apolo 7” David Vujić, prenosimo u cjelosti…

“Tada više nećemo biti nejač kojom se poigravaju talasi i koju nosi svaki vetar učenja koje ljudskom prevarom i lukavstvom vodi u zamku zablude.

Nego, držeći se istine, u ljubavi, u svemu ćemo izrasti u njega, koji je Glava — u Hrista.

Poslanica Efescima 4:14-15

Vaša Svetosti, Vaše visokopreosveštenstvo, Vaša preosveštenstva,

Kao verna deca, pričasnici i dobrotvori naše svete Srpske pravoslavne Crkve, pišemo vam kako bi smo izrazili našu najčvršću podršku za naše vladike u Americi: njihova preosveštenstva vladiki Longinu, vladiki Maksimu i vladiki Irineju.

Nedavni klevetnički članci i peticije koje su Vam upućene od strane jedne glasne i necrkvene manjine nas obavezuju, pred javnošću i pred Svetim Sinodom, da otvoreno podignemo i naše glasove u znak podrške našim arhijerejima i da govorimo istinu u ljubavi.

Sa smernošću Vam možemo tvrditi da je Crkva Svetog Save u Americi jedna od najdinamičnijih delova naše crkve, u odnosu na ceo svet. Ovo je vidljivo kroz redovno učešće naših vernika na svetim bogosluženjima, njihovim pristupanjem svetim tajnama i velikodušnim staranjem i izdržavanjem naših eparhija i parohija.

Dokazano je i brojnim obrazovnim i prosvetnim programima i aktivnostima za decu i odrasle na svim nivoima crkvene organizacije, kao i čestim i impresivnim izdavaštvom verske literature. Dokazano je i neprestanim humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, aktivnim posećivanjem obolelih u bolnicama, kao i odbranom naše braće i sestara u otadžbini iznošenjem istine o njihovom progonu pred našim državnim organima.

Svi ovi napori su inspirisani i predvođeni od strane naših episkopa koji zaslužuju pohvale za svoj trud i liderstvo. Zaista, naši episkopi su poštovani za njihove arhijerejske službe čak i šire u sve-pravoslavnoj zajednici koja je realnost u ovoj zemlji.

Peticije i pisma upućena Svetom Sinodu koja se temelje na potpunim lažima, poluistinama, glasinama ili koja prikazuju stvari van konteksta ne mogu biti osnov za bilo koju odluku koja bi donela dobro našoj Crkvi i njenoj vernoj deci ovde.

Svako ko tvrdi Svetom Sinodu da vladika Longin, vladika Maksim ili vladika Irinej žele odvojiti naše eparhije od Srpske Pravoslavne Crkve ili nema saznanja i pogrešno je informisan, ili zlonamerno laže. Zaista, čini se da ove dezinformacije stvara i širi jedna manja grupa klevetnika dok ogromna većina naših vernika u parohijama širom Amerike podržava naše vladike. Molimo vas da ne uzimate u obzir slabo informisane pozive jedne nekolicine klevetnika kako ne bi ste remetili mir i harmoniju ogromne većine.

Verujemo i nadamo se, dragi Sinodski Oci, da ćete imati darovitost i mudrost da raspoznate prave, skrivene namere nekolicine koji stvaraju i unose javne prepirke u životu naše crkve u Americi radi ostvarenje svojih ličnih interesa. „Po plodovima njihovim prepoznaćete ih“ (Matej 7:16).

I nadamo se da ćete dužno razmotriti i ovo naše zajedničko pismo, uzimajući u obzir našu dugogodišnju sinovsku odanost i pomoć Crkvi Hristovoj i Svetosavlju u Americi i širom sveta.

Vaši verni i odani,

Danijel Avgust, crkveni čitač – Čtec (Krenberi, Pensilvanija)Zoran Berić, Fiber Node Services, Inc. (Čikago, Ilinoj)Mira Bišop, Oliver Brothers Art Restoration (Boston, Masačusets)Milana-Mim Bizić aktivista (Alikvipa, Pensilvanija)Jasmina Todorović Bulanžer, Doktor prava i Magistar ekonomije

Orden Svetog Save, drugi stepen (Alhambra, Kalifornija)Ilija Bradarić, Major Financial Services Corporation, blagajnik Crkve Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija) Džon Bufalini, Konferencija srpsko-američkog vođstva Crkveni čitač (Vašington, DC)Vlade Divac, GM Sacramento Kings, član Kuće slavnih, UNICEF Ambasador

(Sakramento, Kalifornija)Miroslav Majkl Đorđević, Capital Guaranty Corporation, Bank of Southeast Europe International, Inc, Kongres srpskog ujedinjenja i Zadužbina Studenica, Medalja Nemanje -Drugi stepen, (San Francisko, Kalifornija)Nenad Đorđević, CIC, CRM, Origin Specialty Underwriters Company Akademija Svetog Save, Orden Svetog Sevastijana, Prvi stepen

Patrijaraška gramata od Njegove Svetosti Patrijarha Pavla (Roling Medous, Ilinoj)Aleksandar Đuričić, predsednik Konferencije srpsko-američkog vođstva, Indiana University Robert H. McKinney School of Law Osnovne studije Političkih nauka, DePaul University, (Čikago, Ilinoj)Luka Erceg, Esq. Advokat, Doktor prava, Master prava, Master poslovne administracije, Osnovne studije iz trgovine, Crkveni čitač – Čtec, Član Eparhijskog saveta Eparhije Zapadnoameričke (San Dijego, Kalifornija)Anka Jakšić Erne, Filantrop, (Milvoki, Viskonsin)David Erne, Advokat, Doktor prava, Harvard University, Član upravnih odbora pet kompanija na listi Fortune 500 (Milvoki, Viskonsin)Anđelka Gojković, Koordinator za pregledanje planove u inženjerskoj firmi, Član odbora CŠO, direktor Nedeljne škole, direktor Folklora Crkve Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija)Radmila J. Gorup, Doktor nauka, Viši predavač na Columbia University Odeljenje za slovenske jezike (Njujork, Njujork Džefri Grej, California Polytechnic State University. Primalac, Džon F. Kenedi nagrade za Preduzetnika godine 2012., Pohvala Kongresa Sjedinjenih Država, Kongres Sjedinjenih Država za poslovno preduzetništvo sa socijalnom svešću. Predsednik, Upravnog odbora CŠO Crkve Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija)Stan Grgić, Predsednik Fondacije Misije Svetog Save, Džekson, Kalifornija

Bivši predsednik i trenutni potpredsednik Saborne Crkve Svetog Jovana Krstitelja (San Francisko, Kalifornija)Aleksandra Brkić Grifin, Strategija za politiku, upravljanje promenama i komunikacije, Bivši saradnik članice kongresa Helen Delić Bentl (Aleksandrija, Virdžinija)

Martina Hone, Advokat, Doktor prava, University of California, Berkeley, School of Law. Osnovne studije, University of Chicago, Bivši pomoćnik podsekretara, Savezno Ministarstvo trgovine SAD (Čikago, Ilinoj)Majkl Jovović, Član Upravnog odbora CŠO Crkve Uspenja (Sakramento, Kalifornija) Lila J. Kalinić, M.D. Lekar-Doktor medicine, Profesor psihijatrije, Columbia University. Član osnivač savetodavnog odbora, Njegos Foundation, Columbia University (Njujork, Njujork)Majkl Kosanović, Specijalni agent u penziji, Federal Bureau of Investigation, Primalac nagrade u Mičigenu, „Nagrada za profesionalnu izvrsnost u sprovođenju zakona“, Detroit, Potpredsednik, Eparhijskog saveta eparhije Novogračaničke-Srednjezapadnoameričke Predsednik povereničkog odbora Crkve sv. Vasilija Ostroškog, (Elmhurst, Ilinoj)Nik Kosanović, Predsednik odbora CŠO Crkve Svetog Ilije, Alikvipa, Pensilvanija Primalac episkopske gramate (Vladika Mitrofan 2014)

(Alikvipa, Pensilvanija)Don Kosovac, Pukovnik u penziji, USAF, Bivši predsenik i član odbora Saborne Crkve Svetog Jovana San Francisko, KalifornijaDragan Kovačević, Vlasnik, City Fresh Market, Preduzetnik / investitor

(Lejk Forest, Ilinoj)Nikola Lončar, Predsednik, osnivač Tesla Science Foundation (Narbert, Pensilvanija) Leon J. Lajsat, Doktor prava, University of Chicago, Profesor u penziji

Predavao filozofiju i pravo na pet univerziteta u tri zemlje na dva kontinenta, Primalac nagrade Cara Dušana od strane advokatske komore Srba u Americi (Monro, Mičigan)Glen Arbor, MičiganDžon Đ. Martić, Bivši predsednik Srpskog Narodnog Saveza, Pitsburg (Ohajo Virton, Zapadna Virdžinija)Branko Mikašinović, Primalac ordena Despota Stefana Lazarevića

Doktorat Univerzitet u Beogradu, Master- Northwestern University

Saradnik, Međunarodnog udruženja za strateške studije, Voice of America – Srpska služba (Potomak, Merilend)Ljubiša Miličić, Esq. Advokat, Doktor prava, Northwestern University Pritzger School of Law, Čikago, Ilinoj Osnovne studije iz Političkih nauka, Northwestern University, Čikago, Ilinoj Crkveni čitač – Čtec

Član Centralnog crkvenog saveta, Bivši Član Eparhijskog saveta Mitropolije srednjezapadnoameričke, Bivši Član, Eparhijskog saveta, Eparhije američko-kanadske Novogračaničke mitropolije, Bivši član Savet za dijasporu, SRJ, Bivši predsednik Srpske advokatske komore u Americi

Bivši prvi potpredsednik-zamenik SNO u Americi (Lejk Forest, Ilinoj)Savka Mileusnić, Primalac ordena Svetog Sevastijana, Osnivač, prvi sekretar i bivša predsednica sestara Kolo Srpskih Sestara Crkve Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija)Leri Miloš, Parohijanin Crkve Svetog Ilije (Alikvipa, Pensilvanija)Milana M. Miloš, Parohijanin Crkve Svetog Ilije (Alikvipa, Pensilvanija)Milan Mrkal, Crkveni čitač – Čtec, Potpredsednik, Eparhijskog saveta Eparhije Istočnoameričke (Mun Taunšip, Pensilvanija)Endru J. Muha, Esq, Advokat, Doktor prava, The George Washington University Law School, Crkveni čitač – Čtec, Primalac episkopske gramate (Vladika Mitrofan 2014) (Pitsburg, Pensilvanija)Desko Nikitović, Kopredsednik i osnivač, Odbor za „sestre gradovi“Čikago-Beograd Orden Sv. Cara Konstantina (od Nj. Sv. Patrijarha Srpskog G. Irineja) Izvršni direktor, East Point Holding, Bivši konzul Republike Srbije u Čikagu (Čikago, Ilinoj) Marija Popovac, Finansijski sekretar, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija)Dušica Protić, Esq, Advokat, Doktor prava, Fordham University School of Law, Član upravnog odbora Zadužbine Studenica, Bivši član upravnog odbora Kongresa Srpskog ujedinjenja, Osnivač, Serbian American Professional Networking na LinkedIn platformi (5.800 članova) Član, Odbora za pravni rizik i usklađenost Centralnog crkvenog saveta

(Njujork, Njujork)Jovan Radomir Protić, M.D. Bivši predsedavajući na odeljenju patologije, Trinitas bolnica, Bivši direktor programa specijalizacije u Beth Israel, St Luke’s, Roosevelt bolnici (Njujork, Njujork)Nikola J. Protić, Kandidat za doktora nauka iz Molekularnog inženjerstva i fizike, University of Chicago, Osnovne studije iz primenjene fizike , Cornell University, College of Engineering, Parohijanin Saborne Crkve Svetog Save, Njujork (Njujork, Njujork) Pero Prpa, Bivši potpredsednik, Odbora CŠO Crkve Svetog Đorđa, Šerervil, Indijana, Bivši predsednik Srpskog pevačkog društva ”Vladika Stevan Lastavica”, Bivši predsednik hora Crkve Svetog Nikole, Monrovil, Pensilvanija, Osnivač muškog hora „Cara Lazara“ (Pensilvanija, Ohajo, Virdžinija) (Monrovil, Pensilvanija)Majk Radaković, Predsednik, KBI Benefits, Član Crkve Svete Trojice, Moraga, (Kupertino, Kalifornija)Stiv Radaković, Član Upravnog odbora Međunarodne pravoslavne dobrotvorne dobrotvorne organizacije IOCC, (San Francisko, Kalifornija)Ron Radaković, Korporativni potpredsednik Emeritus, Kaiser Aluminum & Chemical Corp. Orden Svetog Save, prvi stepen, Medalja Nemanje – Drugi stepen, Srbija i Crna Gora, Član Centralnog crkvenog saveta (25 godina)

Potpredsednik, Eparhijski savet, Eparhija Zapadne Amerike (12 godina) Predsednik odbora CŠO Crkve Svete Trojice, Moraga, Kalifornija (5 godina) Izvršni podpredsenik, Kongres srpskog ujedinjenja (10 godina)

(San Francisko, Kalifornija)Miloš Radmanović, Penzionisani inženjerski menadžer jedne od elitnih američke aviokompanije Bivši predsednik odbora CŠO Crkve Uspenja Presvete Bogorodice (Sakramento, Kalifornija)Lazar Supić, Doktor nauka, University of California, (Berkli, Kalifornija) Majkl T. Rajs, Zamenik narednika šerifa, Član Centralnog crkvenog saveta Član Crkve Svetog Save, (Džekson, Kalifornija)Debra Tasić, Ph.D, Potpredsednik, Eparhijskog saveta Eparhije Zapadnoameričke Član Upravnog odbora, Saborne Crkve Svetog Stefana (Alhambra, Kalifornij)aČasni Branko Terzić, Doktor nauka iz Inženjerstva, Bivši komesar, Savezne komisije za energetik, Bivši komesar, Komisija za javne službe u državi Viskonsin, (Potomak, Merilend)Marko Tesla, Menadžer, Serbian American Professional Networking (Iton taun, Nju Džerzi)Đorđe Topić, Bivši sekretar i blagajnik Srpskog narodnog saveza, Pitsburg

Primalac nagrade Nj. V. Princeze Katarine od Kraljevske filantropske organizacije Karađorđevića “Lifeline” (2017) (Pitsburg, Pensilvanija)Branko Tupanjac, Orden Svetog Save, prvi stepen, Senator, Republika Srpska, Investitor u nekretnine i preduzetnik u građevinarstvu (Lejk Forest, Ilinoj)Milan Višnjić, Predsednik povereničkog odbora Crkve Svetog Luke, Potomak, Merilend Bivši prvi potpredsednik, blagajnik i član Eparhijskog saveta Eparhije Istočnameričk, Bivši član Centralnog crkvenog saveta

(Vašington, DS) David Vujić, Penzionisani izvršni direktor avijacije i vazduhoplovstva

Član , “Serbian Apollo 7”, Primalac Medalje „Karađorđeve zvezde“ u prvom stepenu, (Vašington, DS)Džindžer Vujić, Šef stručnog štaba američkog Kongresa (u penziji)

Direktor, Razvoj trgovine za Velika jezera/Saint Lawrence Seaway Development Corporation, Američko Ministarstvo saobraćaja

(Aleksandrija, Virdžinija)Dr Jasmina Vujić, Profesor nuklearne tehnike, Kalifornijski univerzitet u Berkliju Inostrani član, Akademija inženjerskih nauka Srbije

Inostrani član, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Fellow, American Nuclear Society, Episkopska gramata (Vladika Maksim, 2016)

Hilandarska spomenica (2015), Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem (2013) (Berkli, Kalifornija)Nenad Vukićević, Potpredsednik, Intrepid Technology, Inc.

Osnivač, Blago Fondacija, američka neprofitna organizacija posvećena konzervaciji srpskih blaga (manastiri, freske)Član Eparhijskog savet Eparhije zapadnoameričke (Haf Mun Bej, Kalifornija)Mark P. Zatezalo, Bivši član Doma delegata u Zapadnoj Virdžiniji

Član, Crkva sv. Vaskrsenja Gospodnjeg Stubenvil, (Ohajo Virton, Zapadna Virdžinija)