Disidenti zakačili bombu za kamion i poslali za Britaniju

Prijava o bombi primljena je 31. januara, a postavljena je na kamion u luci u Belfastu i trebalo je da pređe trajektom preko Irskog mora u Škotsku.

Policija, međutim, nije mogla da pronađe pomenuto vozilo, a u ponedjeljak, 3. februara, dobila je podatke o imenu kompanije u čijem je vlasništvu kamion koji je danas pronađen.

Eksplozivna naprava pronađena je zakačena za kamion u industrijskom objektu kompanije "Silvervud" u gradu Lurgan u Sjevernoj Irskoj.

Policija tvrdi da su bombu postavili republikanci koji ne priznaju primirje u Sjevernoj Irskoj iz 1999. godine.

It’s believed a ‘Brexit bomb’ attack was planned by Dissident Republicans. It was reportedly planted in a lorry at Belfast Docks on night of 31 Jan and not found until yesterday in Lurgan.

— Julian O'Neill (@julianoneill) February 6, 2020