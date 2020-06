Dirljiv oproštaj od ubijenog saigrača: Igrali fudbal s njegovim kovčegom

Ipak, njegovi saigrači i prijatelji, odlučili su da ga na vječni počinak pošalji na jedan nesvakidašnji način.

Naime, mrtvački sanduk su postavili ispred gola, uslijedilo je jedno dodavanje, a zatim dodavanje prema sanduku od kojeg se lopta odbila u gol.

Gol su proslavili zajedno sa Aleksandrom, skočivši i zagrlivši sanduk.

16 year old Alexander was murdered in Mexico.

His teammates took him to back to where they all played football together for one last goal.

R.I.P Alexander.pic.twitter.com/ypOXVwkyNf

— UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) June 13, 2020