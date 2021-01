Dim iznad parlamenta u Londonu?

Na snimku, objavljenom na Twitteru vidi se kako se iz zgrade parlamenta u Londonu diže gusti beli dim. A u pozadini se čuje neka vrsta alarma.

Londonska vatrogasna brigada nije objavila vanrednu situaciju, a komentatori na Twitteru tvrde da se na video snimku vidi kako se iz zgrade diže para, a ne dim. Izvori u parlamentu rekli su za "Dejli ekpres" da je to bila "samo para", ali nisu objasnili zašto se uključio alarm.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq

— Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021