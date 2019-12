Desetine hiljada "Sardina" u centru Rima

Ovaj pokret, koji je osnovan prošlog mjeseca spontanim skupom u Bolonji, fokusira se na inkluzivne socijalne zakone i promigrantske i ekološke mjere.

#Sardines rally in Rome against populism and division. “My grandfather saw Il Duce Mussolini, I do not intend to see Captain Salvini” pic.twitter.com/ihnqz2dx8l

Osnivači pokreta kažu da nemaju ambicija da postanu politička stranka, ali su ipak u međuvremenu istupili kao snažan protivnik Matea Salvinija, vođe desničarske Lige, najveće političke partije u Italiji.

"Ispunili smo trg, a to je sada i bio cilj. Zadatak ispunjen", rekao je jedan osnivač Matija Santori.

Italy — Thousands of people singing Bella Ciao in Brescia yesterday in the latest #Sardine rally, shouting their No to racism, hate and scaremongering. #En #Sardines #BresciaNonSiLega pic.twitter.com/AUiSu9pUCR

Demonstranti su nosili transparente u obliku sardina i pjevali tradicionalnu antifašističku pjesmu "Bela ćao".

"Ovo su spontani protesti čiji je cilj promjena društva sa svim posljedicama koje to donosi", rekla je jedna od učesnica skupa Danijela Maceo, prenio je AP.

#SeaWatch is at Rome's #piazzaSanGiovanni with many people to stand up to racist and discriminating policies.

At the end of a challenging year people from sea + land are united in solidarity. We stand together, we stand tight like #Sardines 🐟 Thanks for welcoming us here today. pic.twitter.com/zXzKmFeU3n

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) December 14, 2019