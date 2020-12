Deset hiljada kamiondžija i dalje čeka da uđe u Francusku

Francuzi i građani Evropske unije od srijede ponovo mogu da uđu u Francusku iz Velike Britanije uz negativan test na virus korona, saopštila je kancelarija francuskog premijera. Iako se očekivalo da će to smiriti dramatičnu situaciju na jugu Engleske, promrzli i izgladnjeli vozači nisu zadovoljni ovim rješenjem.

Propuštanje ide presporo, vozači su podvrgnuti brzim testovima, u roku od pola sata saznaju da li su pozitivni ili negativni, ali jasno je da će tim tempom mnogi ostati zarobljeni danima na granici. Na ulazak u Francusku čeka 10.000 vozača, a

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing. Get live #coronavirus updates: https://t.co/DphRZzuRMN pic.twitter.com/vhcQY0Xge3

U srijedu ujutro došlo je do eskalacije nezadovoljstva kada su se vozači grupisali i počeli da napadaju policiju.

Reporter Skaj njuza javlja da sirene odjekuju Doverom već 20 minuta.

"U svakom slučaju, u boljoj smo situaciji nego juče, barem je granica otvorena. Međutim, problem je testiranje. Englezi kažu da mogu testirati 6.000 ljudi dnevno, ali i to je diskutabilno. Na putevima i na pistama aerodroma Manston trenutno je 10.000 kamiona, a očekuje se još 7.000. Dakle, neki bi mogli da budu zaglavljeni danima", rekla je Raluka Marian iz Međunarodne prevozničke unije.

Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps na Tviteru je zamolio vozače kamiona da ne idu u Kent gdje su najgušći redovi kamiona. Šaps je naveo da će za dva do tri dana sve će biti riješeno.Vlada u Parizu odredila je nekoliko kategorija onih na koje će se mjera prelaska granice odnositi, uključujući one u tranzitu kraćem od 24 sata, diplomate i njihove porodice, zdravstvene radnike, zaposlene i aviokompanijama i željeznici.

An aerial view shows lines of freight lorries and heavy goods vehicles parked on the tarmac at Manston Airport near Ramsgate, south east England, as the Brexit contingency plan "Operation Fennel" was activated earlier. #AFP pic.twitter.com/1Or3pQiRlJ

— AFP Photo (@AFPphoto) December 23, 2020