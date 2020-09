Denis ima 33 godine, ali zbog rijetke bolesti izgleda kao dječak

Город Калуга на удивление оказался замечательным городом.Чистый город, отсутствие пробок, свежий воздух, Ока проходящая через город, приветливые люди и конечно же приятные цены и цены на бензин, относительно наших..😏 #калуга#калужскаяобласть#ока#окарека#москва

