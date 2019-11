Kao glavni razlog protesta, demonstranti su naveli navodnu neregularnost izbora na kojima je Evo Morales odnio pobjedu.

Pored La Paza, najdinamičnije je bilo u Vintu gdje su građani napali gradonačelnicu Patrisiju Arće, koju su izvukli na ulicu, pritom je polivši crvenom farbom, a zatim su je i ošišali.

"c'est un pays libre et je ne vais pas me taire

Si vous voulez me tuer ,tuer moi !

Comme je l'ai déjà dit

pour ce processus de changement

je donnerais ma vie"

Patricia Arce Guzman Maire de Vinto

en Bolivie

Membre du parti de Evo Moralespic.twitter.com/Y7tm3mEssS

— NOUS..SOMMES..φi.. #NoMoreTrump ✍ (@manential) November 8, 2019