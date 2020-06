Demonstranti u Vašingtonu zapalili crkvu staru dva vijeka

Na samo 300 metara od predsjedničkog sjedišta nalazi se Crkva Sent Džon koja je, naizgled, bila meta podmetnutog požara.

Snimci sa mjesta nesreće pokazuju vatru koja bukti unutar zgrade čiji su zidovi išarani grafitima.

Ta crkva je među najpoznatijim mjestima kulture u Vašingtonu i posjetio ju je svaki predsjednik od njenog osnivanja prije dva vijeka, prenosi "Russia Today".

Historic St. John's Church across Lafayette Square from the White House has been set ablaze by rioters tonight pic.twitter.com/CDvMGjtnQM

— Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020