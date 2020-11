Demonstranti u Parizu zapalili centralnu banku, gori fasada: Haos zbog Zakona o bezbjednosti

Tenzije i nemiri zbog usvajanja Zakona o bezbjednosti nastavljeni su u Parizu. Demonstranti koji protestuju protiv Zakona o bezbjednosti zapalili su fasadu centralne banke, javlja Sputnjik.

U protestima u Parizu koji su počeli mirno ali se potom pretvorili u tročasovne nerede privedeno je 47 ljudi, dok je 23 policajaca povređeno, saopštila je policija.

U cijeloj zemlji održano je 70 protesta zbog kontroverznog Zakona o bezbjednosti, koji bi ograničio djeljenje snimaka i fotografija policije tokom akcija.

NEW - Outside wall of the Bank of France set on fire in #Paris.pic.twitter.com/jCMufF2l83