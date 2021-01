Demonstranti probili kordon, ulaze u zgradu Kapitola

Hiljade pristalica američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je izjavio da nikada neće priznati poraz, okupile su se u Vašingtonu i u toku su protesti.

Svjetski mediji javljaju da demonstranti probijaju kordon u blizini američkog Kapitola da ulaze u zgradu, a da policija koristi suzavac.

Američki Kapitol je navodno zaključavan tokom brojanja glasova, piše Sputnjik internešenel.

Policija evakuiše kancelarije američkog Kongresa dok se Trampove pristalice približavaju Kapitolu. Poljicija koristi i suzavce da rastjera masu, i upozorava okupljenje na mogućnost hapšenja.

Pro-Trump protesters have breached the police lines around the East Front of the Capitol and are now crowded on the steps outside. pic.twitter.com/mjG2AKedCf

— Steven Portnoy (@stevenportnoy) January 6, 2021