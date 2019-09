Policija je odgovorila suzavcem i bojevom municijom.

Demonstranti su iz banaka i policijske stanice nosili namještaj, čak i krov.

Holy shit. Massive protests in Haiti calling for the President’s immediate resignation. pic.twitter.com/H1wtSReDfM

"LJudi su nosili sve što je upotrebljivo, jer su umorni od toga da im kuće prokišnjavaju", rekao je jedan demonstrant Stiven Edgard agenciji AFP.

U bogatijim kvartovima kao što su Delmas i Petin Vil demonstranti su upadali u banke, razbijali bankomate, pljačkali prodavnice, a jedna zgrada je zapaljena, javio je Rojters.

Entire blocks set ablaze in wealthy suburb of Petionville, #Haiti today. pic.twitter.com/ev1q0NmbZt

Demonstranti su postavili barikade od guma i smeća.

Insurgents in #Haiti's northern city of Gonaïves carrying machetes, sticks, tree branches and other stuff I can't identify. pic.twitter.com/z2ygpNuB0r

September 27, 2019