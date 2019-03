Demonstranti opkolili parlament, traže ostavku Vlade VIDEO

Demonstranti vladu, takođe, optužuju za korupciju i veze sa kriminalom.

Zgradu parlamenta obezbjeđuje na stotine policajaca, kao i bodljikava žica.

Agencija AP podsjeća da su demonstranti tokom ranijih protesta gađali policiju koja je odgovarala suzavcem.

Albaniski mediji su ranije izvijestili da je Tirana od ranog jutra praktično pod policijskom opsadom s obzirom da je uporedo sa zasjedanjem parlamenta zakazan i opozicioni protest pa su poslanici većine u zgradi skupštine počeli da se okupljaju sat vremena prije početka sesije, da bi izbjegli susret sa demonstrantima.

📍 Tirana, Albania

A crowd of thousands of anti-govt protesters are outside parliament, calling for PM Rama’s resignation.

Inside, MPs are currently holding a session, while police have blocked the streets surrounding the building. pic.twitter.com/zcAbvJoNol

— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 5, 2019