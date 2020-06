Demonstranti oborili spomenik trgovcu robljem

U Bristolu su demonstranti konopcima povukli i oborili bronzanu statuu Edvarda Kolstona, istaknutog trgovca robljem iz 17. vijeka koji je godinama izvor kontroverze u ovom gradu.

Incident je uslijedio dan nakon većinom mirnih protesta u Londonu koji su se završili sukobom sa policijom.

Hiljade demonstranata okupilo se i ispred američke Ambasade u Londonu. Protesti su održani i u Mančesteru, Volverhemptonu, Notingemu, Glazgovu i Edinburgu.

Kolston je bio pripadnik Kraljevske afričke čete koja je prebacila oko 80.000 muškaraca, žena i djece iz Afrike u Sjevernu i Južnu Ameriku.

Umro je 1721. godine, a bogatstvo je zavještao humanitarnim organizacijama i njegova zaostavština i danas se vidi na ulicama, spomenicima i građevinama u Bristolu.

Nakon što je statua oborena jedan demonstrant spustio je koljeno na vrat figure, kao što je i policajac u SAD stao na vrat Afroamerikancu DŽordžu Flojdu koji je ubrzo nakon toga umro.

Demonstranti su kasnije vukli statuu ulicama Bristola u na kraju je bacili u luci. Prazni postament demonstranti su iskoristili kao govornicu.

Ministar unutrašnjih poslova Priti Patel rekla je da je obaranje statue "užasno sramotno" i da će se policija postarati da svi pojedinci odgovorni za ovo nezakonito ponašanje odgovaraju prec zakonom.

Ona je navela da ovi javni neredi skreću pažnju sa istinske teme zbog koje su demonstracije i organizovane.

Lokalna policija je najavila otvaranje istrage zbog obaranja statue.

Istoričar profesor Dejvid Olusoga rekao je za Bi-Bi-Si da je ta statua davno trebalo da bude uklonjena, jer je suština takvih spomenika da odaju poštu velikim ljudima koji su uradili velika djela.

"U ovom slučaju to nije tačno. Kolston je bio trgovac robljem i ubica", naglasio je Olusoga, prenosi Bi-Bi-Si.

