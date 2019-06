Demonstranti jurišaju na gruzijski parlament 

Prema navodima televizije, učesnici protesta zahtevaju ostavke članova vlade, a policija pokušava da ih zadrži. Među učesnicima protesta i policajcima dolazi do tuče.



Ranije je u gruzijskoj prestonici održana Generalna sjednica Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja. Šef ruske delegacije Sergej Gavrilov otvorio je sjednicu sjedeći u fotelji predsjednika gruzijskog parlamenta. To je izazvalo nezadovoljstvo opozicionih poslanika iz Jedinstvenog nacionalnog pokreta i Evropske Gruzije.

Opozicionari su napustili dvoranu, a sjednica je bila prekinuta. Nakon toga, zgradu parlamenta su zauzeli ekstremisti.

Učesnici protesta su ranije tražili da ruski delegati pod hitno napuste zemlju. Demonstranti su gađali jajima zgradu hotela u kojem je bio Gavrilov.

Ruski poslanici su već napustili Tbilisi. Drugi talas protesta počeo je večeras, broj učesnika je dostigao hiljadu, demonstranti su prekrili centralni trg. Proteste obezbeđuje stotinak saradnika policije, uz specijalnu tehniku.

Učesnici protesta izražavaju nezadovoljstvo povodom posjete ruskih delegata i dejstava vlasti koje su dozvolile održavanje sjednice u zgradi parlamenta.

Opozicija zahtjeva ostavku predsjednika parlamenta Iraklija Kobahidzea i ministra policije Georgija Gaharije, koje smatra odgovornima za incident.

Gaharija je situaciju ispred parlamenta nazvao tragedijom i jurišom na državne institucije.

„Ono što se sada nažalost događa je tragedija. Kako god da se danas završi ta tragedija, kakav god da bude njen kraj, to će imati odgovarajuću ocjenu i svi krivci će biti kažnjeni“, rekao je ministar policije novinarima, navodeći da smatra da je neprihvatljivo nasilje nad policijom.

