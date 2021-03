- Sinoć smo vidjeli sramne napade na policajce u Bristolu. Naši policajci ne bi trebalo da budu gađani ciglama, flašama i bakljama iz gomile sklone nasilju i uništavanju imovine. Policija i grad imaju moju punu podršku - objavio je Džonson na svom Tviter nalogu.

Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol.

Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.

The police and the city have my full support.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2021