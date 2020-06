Četiri policajca su ranjena u pucnjavi u Sent Luisu te su prevezeni u lokalnu bolnicu. Saopšteno je da su stabilnom stanju te da njihove povrede nisu opasne po život. Policija je potvrdila da se i dalje puca u centru grada.

Osim toga, dvojica policajaca su povrijeđena u Bafalu u državni Njujork. Njih je udario automobil u ponedjeljak uveče, a jedan od njih je u ozbiljnom stanju s tim da njegove povrede nisu opasne po život. Drugi policajac je u stabilnom stanju.

Just happened: a protest in a car run over a group of cops in Buffalo NY...Some of them might be dead#BlackLivesMatter #protests2020 pic.twitter.com/UraxbRhMuV

— Yousef NH (@YousefNH2) June 2, 2020