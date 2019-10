Dačić na sjednici SB: Gospođa Čitaku je i dalje državljanka Srbije

Gospođa Vljora Čitaku je i dalje državljanka Srbije, rekao je večeras ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić na sjednici SB o Kosovu, pokazujući fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih diplomatske predstavnice Prištine u Njujorku, uz komentar da ona nikada nije tražila otpust iz državljanstva.

- Kao pokazatelj teške epidemije laži prisutne na KiM može da posvjedoči i velika laž koju je gospođa Vljora Čitaku iznosila ranije na sjednicama ovog tijela da Albanci u Srbiji nisu imali pravo na upotrebu albanskog jezika i pisma. Kao potvrdu toj laži, pokazaću vam kako je izgledao dokument koji su izdavale srpske vlasti 1990. godine. Tada je Vljora Čitaku imala 10 godina. Pokazaću vam izvod iz matične knjige rođenih koji je izdat na Kosovu. Čak su i Srbima na KiM izdavana dvojezična dokumenta i to prvo na albanskom, pa onda na srpskom jeziku - kazao je Dačić.

A onda je izvukao još jedan dokument.

- Kad smo već kod tih dokumenata, Vljora Čitaku je i dalje državljanin Republike Srbije i upisana je u matičnu knjigu rođenih za područje Priština pod brojem 6194 za 1980. godinu! Gospođa Čitaku mogla je da traži otpust iz državljanstva, ali to nije uradila. Možda će ona sada reći da je to za nju nebitno, ali pošto je tu predstavnik Njemačke, neka objasni to njemu, pošto Nemačka traži od svakog Albanca sa Kosova potvrdu o otpustu iz državljanstva Srbije - kazao je Dačić i dodao da "Kosovu odgovara da bude dio Srbije, recimo, kada Srbija treba da otplaćuje dugove".

Uzimajući riječ nakon njega, Vlora Čitaku je, na početku svog govora, uzvratila očigledno aludirajući na taj Dačićev gest.

- Cijenim interesovanje mog kolege iz Srbije koje je ovdje iskazao, ali moram da kažem da sam ponosna na svoje porijeklo - rekla je Vlora Čitaku.

