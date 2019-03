Da li je lociran nestali malezijski avion?!  

Mjesto pada malezijskog aviona MH370 je sa 99 odsto verovatnoće identifikovano u kambodžanskoj džungli, tvrdi istražitelj amater Danijel Bojer.

Avion kompanije "Malezija erlajns" nestao je 8. marta 2014. godine na letu Kuala Lumpur-Peking sa 239 putnika i do sada predstavlja najveću avionsku misteriju u istoriji.

Ipak, Bojer vjeruje da je pronašao ostatke aviona u Kambodži pomoću slika sa satelita i poslao je tim u Kambodžu početkom godine, međutim oni nisu uspjeli da stignu do tog mesta.

Međutim, i vođa tima veruje da je 99 odsto vjerovatno da se na tom udaljenom mjestu nalazi mjesto pada aviona, a Bojer tvrdi da to ne može da bude nijedan drugi avion do MH370.

Bojer je rekao da tim nije uspio da dođe do mjesta primećenog na satelitu, jer nije bilo bezbjedno, kao i da mu je rečeno da bi to mogao da bude neki drugi avion, ali da kambodžanski zapisi i satelitski snimci pokazuju drugačije.



"Kada uporedite satelitske snimke "boinga 777" sa aerodromskog asfalta i sa mjestom sudara, boja olupine se savršeno slaže, a neki veći dijelovi mjesta sudara simetrični su "boingu 777", rekao je Bojer i dodao da se u Kambodži poslednji put avion srušio 2007. godine, a da koordinate mjesta koje on ima iz 2008. godine pokazuju da je od tada to mjesto bilo nedirnuto.

"Šta bi drugo moglo da poremeti ovo mjesto u džungli udaljeno kilometrima od najbližeg puta?", upitao se Bojer.

On je dodao i da je jedan od članova tima razgovarao sa mještanima u Kambodži koji su se prisjetili da su vidjeli avion koji se spustio u istom području kao i mjesto nesreće MH370, a jedan je zapamtio da je vidio amblem zmajeva, sličan logu "Malezija erlajnsa".

"Na osnovu podataka koje sam sakupio uz pomoć tima za pretraživanje, satelitskih snimaka i istorijskih podataka o kambodžanski poznatim padovima aviona, ovo je 99 odsto vjerovatno da će biti identifikovano mjesto avionske nesreće koje je previše udaljeno za pješačenje", vjeruje Bojer.