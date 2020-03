Čovjek koji je spasao Vuhan: Ovaj ljekar je naredio zatvaranje grada i zabranio svako kretanje

Prije nekoliko dana ukinute su restrikcije kretanja u provinciji Hubej, a posljednji stanovnici Vuhana izaći će iz karantina 8. aprila. Život se vratio! Za to što 50 miliona stanovnika ovog dijela Kine ponovo diše punim plućima zaslužan je dr Žong Nanšan, epidemiolog i pulmolog.

Virus kovid-19 savladan je samo zato što je on zabranio svako kretanje u najugroženijoj oblasti, zahtijevajući da se ljudi uvedu u strogu izolaciju 24 sata dnevno.

China's top respiratory expert Zhong Nanshan's advise to #EU in combatting #COVID19:

- #COVID19 is highly contagious with high death rate

- Asymptomatic patients infected with #COVID19 are also infectious pic.twitter.com/Rw0bodBKCl

— Global Times (@globaltimesnews) March 25, 2020