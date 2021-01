CNN: Tramp silovito kreće na sljedeće izbore, niko mu nije ni blizu!

Donald Tramp više nije predsjednik. Više nema megafon Tvitera.

Ali, Trampova je republikanska stranka.

To se vidi u postupcima republikanskih državnih i lokalnih partija koje pokušavaju da kazne one koji su išli protiv Trampa. To se vidi u većini kongreskih republikanaca koji su glasali da podrže prigovor na izbore u Pensilvaniji.

I više od toga, to se vidi na anketama, što ukazuje na to da je Tramp na istorijski jakoj primarnoj poziciji za bivšeg predsjednika. Zaista, on izuzetno dobro stoji među republikancima u kontekstu budućeg kandidata za predsjednika.

Donald Trump's in a historically strong 2024 primary position for an ex-president | Analysis by CNN's Harry Enten https://t.co/940ogXsIde pic.twitter.com/dzIBaI6Bck — CNN Politics (@CNNPolitics) January 30, 2021

Republikanski lideri kreću protiv Trampa zbog njegove potencijalne izborne opasnosti. Nije da drugi republikanci ne mogu da pobijede Trampa. Moraćemo da sačekamo i vidimo to. Umjesto toga, mogao bi da ima veoma bitan glas tokom naredne četiri godine.

Poslije pobune kod američkog Kapitola 6. januara, Tramp još uvijek krstari potencijalnim predizborom do 2024. godine. Većina republikanaca (57%) izjavilo je u anketi Ipsos KnowledgePanel poll da bi on trebalo da bude kandidat za 2024. godinu.

Protiv imenovanih protivnika, Tramp lako vodi. Među onima koji su ili glasali za Trampa 2020. godine ili su republikanci, Trampov prosjek iznosi oko polovine primarnih glasova. Niko drugi nije ni blizu.

Tramp koji povlači polovinu glasova može se činiti niskim s obzirom na to da je Tramp osvojio više od 90% glasova na predizborima 2020. godine.

Njegov položaj je, međutim, krajnje neobičan za predsjednika koji je upravo izgubio opšte izbore. Kao što sam ranije primijetio, bivši predsjednici obično ne vode buduća osnovna polja. Većina stranačkih glasača srećna je kad vidi kako njihovi predsjednici klize u zalazak sunca.

Tri predsjednika koja su izgubila šansu za još jedan mandat u doba biranja (Ford 1976., Karter 1980. i Džordž Buš stariji 1992.) svi su zaostajali u ranim primarnim izborima nakon poraza. Ford je bio na drugom, Karter na trećem, a Buš na četvrtom.

Niko od njih nije bio ni blizu polovine osnovnog glasa.

Koliko dobro Tramp radi, vrši ekstremni pritisak na republikance unutar stranke da se pridržavaju bilo koje doktrine bivšeg predsjednika. Ovi članovi Kongresa i drugi izabrani (i neizabrani) zvaničnici znaju da je Tramp ubjedljivo najmoćniji političar unutar stranke.

Izazvati Trampa znači pozvati primarni izazov među biračkim tijelom gdje ga mnogi glasači i dalje vole.

Ali, proširimo istorijski skup podataka. Vratimo se na primarnu trku 1980. i pogledajmo sve preliminarne pripreme koje nisu uključivale aktuelnog predsjednika.

Prosječni lider u najranijim anketama uzeo je oko trećinu glasova. Tramp je znatno iznad toga.

Jedina dva kandidata koja su u ovom trenutku povukla više od 50% (tj. Iznad Trampa) bili su Hilari Klinton za 2016. i Al Gor za 2000. Njihovi potencijalni glasovi su na kraju bili dovoljno veliki da se pojavilo malo unutarstranačkih izazivača, a oboje su imali jasne primarne pobjede .

Zaista, iako je još uvijek neobično rano čak i razmišljati o predizbornoj sezoni 2024, bilo bi glupo odbaciti snagu Trampa u položaju u kojem je.

Na 15 predizbornih izbora bez funkcionera od 1980. godine, kandidat koji je vodio među onima koji su se stvarno kandidovali pobijedio je devet puta (ili u 60% svih primera). S obzirom na to da se u većini primarnih trka kandiduje mnoštvo kandidata, potencijal, čak i u ovom ranom trenutku, važan je čak, iako nije odlučujući.

Jedina kandidatkinja koja je bila blizu mesta na kojem se nalazi Tramp, kandidovala se i izgubila izbornu trku bila je Hilari 2008. Imala je oko trećinu primarnih glasova.

Prosječni lider u ovom trenutku koji se kandidovao i izgubio imao je oko 20% do 25%, u zavisnosti od toga koje ankete gledate. Tramp je sada to udvostručio.

Vjerovatno ne bi trebalo da čudi što Tramp trenutno tako dobro stoji u anketama. Iako gubitak opštih izbora može ozbiljno naštetiti primarnim izgledima većine predsjednika ili onih koji su prethodno pobedili u nominaciji svoje stranke, gubitak ne može previše da vas povredi ako glasači misle da ste opljačkani.

Anketa Univerziteta Monmaut sprovedena nakon što je Tramp napustio Belu kuću utvrdila je, da je 72% republikanaca reklo da je Bajden pobijedio samo zbog krađe. Taj visok procenat je bez presedana.

Vjerovatno pomaže Trampu da nastavi da se prikazuje pobjednika. A trenutno se čini da su republikanci više nego voljni da ga i dalje vide tako, prenosi CNN.