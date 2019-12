Čile: Požar koji je već uništio 120 kuća podmetnut?

"Nismo sigurni, ali sve ukazuje da je jučerašnji požar namjerno izazvan, u oblasti koja je prilično blizu kuća", izjavio je predstavnik lokalne službe za vanredne situacije Ezio Pasadore.

Zbog požara sprovedena je masovna evakuacija, a snažan vjetar i visoke temperature otežavaju situaciju.

Bez struje je, iz mjera predostrožnosti, ostalo oko 90.000 domaćinstava., dok su dvije škole određene za prijem ugroženog stanovništva koje je bilo primorano da usred božićnih praznika napuste domove.

Gradonačelnik Valparaisa Horhe Šarp proglasio je vanredno stanje u tom gradu, udaljenom 100 kilometara od prestonice Santjaga.

On je rekao da je požar koji je izbio u brdima u najsiromašnijem dijelu grada podmetnut, a u prilog tome govore iskazi stanovnika i video snimak na kome se vidi automobil blizu jednog od mjesta na kojima je počeo požar.

Predsjednik Čilea Sebastijan Pinjera izazio je žaljenje zbog požara koji je pogodo brojne porodice u Valparaizu, naročito na Badnje veče.

Vatra je za sada uništila 120 hektara zemljišta.

#Chile | Massive forest fire hits Valparaíso, 80 affected households are reported so far. pic.twitter.com/hDgB2WY5u2

— teleSUR English (@telesurenglish) December 25, 2019