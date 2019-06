Cijene krompira i luka presudile izbore u Istanbulu

Najmoćniji čovjek Turske Redžep Tajip Erdogan, koji je govorio da “ko dobije grad na Bosforu, dobija i državu”, nakon četvrt vijeka izgubio je Istanbul.

Pad ekonomije

Na ponovljenim izborima u najvećem turskom gradu kandidat Republikanske narodne partije (CHP) Ekrem Imamoglu je ubjedljivo u utrci za gradonačelnika pobijedio protivkandidata, bivšeg premijera Binalija Jildirima iz Erdoganove vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP). Erdoganu koji je političku karijeru počeo kao gradonačelnik Istanbula, poraz u njegovom rodnom gradu posebno je teško pao, ali ga je ipak priznao.

Dok je na prvim izborima razlika iznosila samo 13.000 glasova, sada je ona u korist kandidata opozicije porasla na više od 777.000 glasova, odnosno povećala se za skoro 14 puta.

Emir Mujačić, državljanin BiH, diplomirani inžinjer elektrotehnike, porijeklom iz Trebinja, radio je u Imamogluovoj kampanji objasnio je za „Avaz“ šta je presudilo ovakvom rezultatu.

Mujačić trenutno živi i radi na Floridi. Aktivno je kao IT stručnjak u Istanbulu učestvovao na prvim izborima u kampanji kandidata CHP-a, a onda se vratio u Ameriku, odakle je kampanju Imamoglua vodio putem društvenih mreža.

Kako pojašnjava, kao socijaldemokrata u duši, nije mogao mirno posmatrati negativne posljedice koje je po tursko društvo posljednjih godina ostavljao turski režim. Posebno kritički gleda na promjene turskog ustava kojim je predsjednik Erdogan sebi dao takva ovaštenja da može, kako kaže, s državom uraditi šta god hoće, bez ičije kontrole.

Mujačić pojašnjava šta je još koštalo Erdogana pada podrške glasača njegovoj partiji.

- U kampanji za predsjednika Erdogan je obećao borbu protiv kriminala, inflacije, nepravde, efikasniju ekonomiju. No, već u prvim danima poslije izbora inflacija se razbuktava, nezaposlenost raste, turskoj liri pada vrijednost. Cijene drastično rastu i narod počinje trpiti posljedice. Cijene krompira i luka se utrostručuju. Erdogan uvodi mjere za stabilizaciju, ali ne ide - opisuje Mujačić.

Narodni bunt

Navodi i nepravednu kampanu koja je vođena za lokalne izbore, kada je, ističe on, više od 90 odsto medija u Turskoj pod Erdoganovom kontrolom, vodilo njegovu propagandu.

- Sva opozicija je bila proglašena za izdajnike, doušnike i lopove. No, cijene su do te mjere bile skočile da je narod počeo shvatati jedinu istinu, a to je da se ne može živjeti od onoga što se servira unutar medija – kaže Mujačić.

Podsjeća da je Erdoganova partija na izborima 31. marta prvo izgubila Antaliju, Mersin, Adanu, Ankaru. No, zbog gubitka Istanbula režim je u najvećem turskom gradu ponovio izbore.

- Visoko izborno vijeće poništilo je izbore i to samo za gradonačelnika, a ne iz članove opšinskih vijeća u kojima Erdogan ima većinu, a od četiri glasačka listića koja su stavljana u glasačku kutiju, tri su skroz regularna dok se onaj četvrti gdje je AKP kanditat izgubio, poništava. No, opozicija se nevjerovatno konsolidirala. Dobija podršku kurdske partije i Imamoglu ide mudro i pametno, ne nasjedajući na provokacije vlasti. Narodni bunt se osjeti. AKP i Erdogan ostaju šokirani. Razlika između dva kandidata na kraju je skoro 800.000 glasova – zaključuje Mujačić.