Cijela Italija od danas u "crvenoj zoni"

Zbog rizika od širenja epidemije u vrijeme uskršnjih praznika u cijeloj Italiji je danas počeo trodnevni karantin, a to znači da je zabranjeno svako kretanje van kuće osim iz opravdanih razloga i uz obaveznu ličnu izjavu, a relaksiranje mjera se očekuje šestog aprila.

Svi trgovinski objekti osim prehrambenih, apoteka, trafika i slično su zatvoreni, javio je izvještač Tanjuga.

Inače, svakog petka se preispituju podaci i ministar zdravlja na osnovu njih donosi odluku u koju zonu prelazi koji region, s tim što region mora da provede u istoj dvije nedjelje, dakle ne može da se pređe recimo iz crvene u narandžastu zonu poslije jedne sjedmice.

Stanovnici Rima su do danas bili u narandžastoj zoni, a to znači da su mjere bile malo relaksiranije, i da su prodavnice, i to ne samo one prehrambene, bile otvorene.

Barovi i restorani su i dalje zatvoreni, ali je prethodnih dana postojala mogućnost dostave, kao i da se kupi kafa ili hrana "za ponijeti".

Građanima Rima je bilo zabranjeno kretanje van opštine prebivališta osim iz opravdanih razloga, a u okviru iste opštine bila je dozvoljena samo jedna kućna posjeta u toku dana i to samo za dvije osobe koja ne pripadaju tom domaćinstvu.

Zatvoreni su bioskopi, pozorišta, muzeji i ne održavaju se kulturne manifestacije.

Maske su u Italiji obavezne i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, svuda je obavezna fizička distanca, a već nekoliko mjeseci je na snazi zabrana kretanja od 22 časa do pet ujutru.