Kako javlja AFP nakon pokušaja pljačke nakita, razbojnici su oteli UPS-ov kamion, te oteli vozača, a policija se dala u potjeru.

Kasnije je kako mediji navode vozač ubijen, ali i dvojica lopova. Istovremeno, dodao je da je četvrta osoba ubijena slučajno u razmjeni vatre.

BREAKING: 19 police officers opened fire on the UPS truck on a Florida highway while 2 suspects and a hostage were inside; number of rounds may exceed 200 - CBS Miami https://t.co/DPQq0m7z5b

— BNO News (@BNONews) December 6, 2019