U Madridu, španskoj prestonici u kojoj su snježne padavine rijetkost, pao je najveći snijeg u posljednjih nekoliko decenija.

Sa prognozom snijega do 20 centimetara za 24 sata i temperaturama od oko 0 stepeni Celzijusa, jug regije Madrid prvi put je bio na najvišem nivou pripravnosti od kada je sistem stvoren 2007. godine.

Skiers appeared in the streets of Madrid, Spain as Storm Filomena covered the city in record snowfall. The snow prompted the closure of Madrid’s international airport. More @business : https://t.co/u3oEmXKRk7 pic.twitter.com/2OWi9dSI2q

Slab snijeg u Madridu pada od četvrtka.

Zbog padavina izazvanih olujom "Filomena" život su izgubile četiri osobe, prenio je španski javni servis RTVE.

Storm Filomena, described as the worst in 80 years, is wreaking havoc in Spain.

Two people have died as troops were deployed to rescue the drivers stranded in their vehicles. pic.twitter.com/vACZUhYUVm

— DW News (@dwnews) January 9, 2021