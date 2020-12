Kineski Vuhan, epicentar pandemije, ponovo je otvorio noćne klubove što ukazuje na to da se noćni život u ovoj dijelu države vraća u punom jeku, gotovo sedam mjeseci nakon što je grad uspostavljeno strogo zatvaranje.

Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama, zabilježeno je kako se u ovim klubovima mladi zabavljaju praveći velike gužve koje onemogućuju držanje distance, a takođe niko od njih nije nosio ni zaštitnu masku.

– Nakon što sam doživio prvi talas pandemije u Vuhanu, a zatim i ovo oslobođenje, osjećam se kao da živim drugi život – kazao je Žang (29) koji je rođendan proslavio s prijateljima u prepunoj pivnici.

Osim u klubovima, veliki broj mladih je izašao i na ulice, družeći se, a Rojters piše da su “mladi partijaneri prihvatili ovu odluku i sada proživljavaju katarzu”.

Trenutni noćni život u Vuhanu je potpuno nezamisliv u ostatku svijeta gdje se brojne države odlučuju na stroge mjere i zatvaranje kako bi spriječile širenje dalje zaraze.

Wooo-han! #Coronavirus Ground Zero learns to party again a year after millions were locked down at start of pandemic #Wuhan #China pic.twitter.com/YjC9wF17pj

Oživljavanje noćnog života u Vuhanu zapravo pruža uvid u mogući izgled postpandemijskog života kojem se svi nadaju da će postati stvarnost u 2021. godini nakon što je pronađena vakcina protiv korone.

U Vuhanu nije prijavljen nijedan novi slučaj lokalne zaraze korona virusom još od 10. maja. Imali su jedan od najstrožijih zatvaranje na svijetu.

COVID-19's original epicenter Wuhan re-learns how to party https://t.co/ZNKfsa9cJc pic.twitter.com/RW9w6zyEAq

Grad od 11 miliona stanovnika bio je odsječen od ostatka Kine, a iznenadno zatvaranje započelo je 23. januara. Ceste su bile blokirane, vozovi, autobusi i avioni nisu mogli u grad. Gotovo 3.900 od 4.634 slučajeva smrti od korone zabilježeno je upravo u Vuhanu.

Studenti, muzičari, umjetnici i mladi radnici, najvažniji stubovi noćnog života Vuhana , ispričali su svoje priče o tome kako im je bilo mjesecima zatvorenima u kućama. Mnogi su se pripremali za vrijeme kada se grad bude ponovno otvorio. To vrijeme je došlo.

– Neka od nove muzike svakako će biti o pandemijskom vremenu – kazao je Vang Šingao, frontmen pop-rock grupe iz Vuhana, “Mad Rat”, koji je privukao preko stotinu ljudi na svom koncertu koji je održao u srijedu naveče.

One night in Wuhan: COVID-19's original epicenter re-learns how to party, almost seven months after the city lifted its stringent lockdown https://t.co/tH4u23cxk0 📷 Aly Song pic.twitter.com/u8ogjqJpDM