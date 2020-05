Čelična lejdi Novog Zelanda zaustavljena na vratima restorana

Kako piše Gardijan, restoran Oliv je već bio pun, pa je premijerki i njenom partneru Klarku Gejfordu rečeno da moraju da sačekaju.

"Premijerka Džasinda Ardern je upravo pokušla da uđe u Oliv i odbijena je jer je kafić pun", napisao je na Tviteru korisnik po imenu Džoi.

Tvit je propraćen emotikonom koji nagovještava da je korisnik užasnut činjenicom da za premijerku nije bilo mjesta, iako je broj posjetilaca u restoranima ograničen na 100 sa najmanje metar razmaka između stolova.

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full. 💀

— Joey 🧜🏻‍♂️ (@reinvention) May 15, 2020