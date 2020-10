Bujica rušila kuće i mostove: Najmanje devet ljudi nestalo u poplavama

Vlasti su saopštile da su u poplavama tokom noći oštećene kuće, mostovi i putevi u planinskoj regiji Primorski Alpi u blizini granice sa Italijom.

Gradonačelnik Nice Kristijan Estrosi izrazio je saosjećanje sa porodicama nestalih. Prema njegovim riječima, više od 100 domova je uništeno ili teško oštećeno.

Storm Alex detroys and carries away house in France as floods continue | AFP https://t.co/vLogKwwfqr

Vatrogasci navode de je tokom noći evakuisano nekoliko desetina ljudi, prenosi AP.

Francuski predsjednik Emanuel Makron je na Tviteru izrazio zahvalnost spasiocima.

"Zajedno ćemo ovo prebroditi", napisao je Makron.

Francuska meteorološka služba, Meteo Frans, saopštila je da je u pojedinim predjelima palo 500 milimetara kiše, što je skoro na nivou godišnjeg prosjeka.

U tom regionu na snazi je upozorenje na opasnost, a škole su zatvorene.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.

The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020