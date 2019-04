Budžet Srpske ispašta: Slijedi tužba protiv Federacije BiH i UIO

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Republika Srpska odlučila da već ovih dana podnese tužbu protiv Federacije BiH /FBiH/ i Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH kako bi zaštitila i budžet Srpske i građane, zbog štete koju trpi neraspodjelom sredstava od PDV-a.

Višković je rekao da je u prva tri mjeseca ove godine Srpska pretrpjela štetu od 11 miliona evra, te da je o tome već razgovarao sa ministrom finansija Republike Srpske jer od tog novca Srpska treba da daje plate javnom sektoru, penzije, socijalna davanja...

"Tih naših 11 miliona evra prelilo se u budžet FBiH. Prema tome, oni od naših para na neki način finansiraju neke svoje potrebe, što je nedopustivo", rekao je Višković za TV "Pink".

On je podsjetio da je takva situacija bila i ranije i da je Srpska podnijela tužbu i dobila čak izvršnu sudsku presudu od 28 miliona KM za Srpsku, ali da banke i sudovi u FBiH ne žele da puste nalog za izvršenje.

"Od tih 28 miliona KM, koliko je presuđeno da treba da nam vrate, uspjeli smo da naplatimo samo četiri miliona KM, a 24 miliona maraka još nismo", dodao je Višković.

On je naveo da i tokom susreta sa stranim ambasadorima, među kojima su i oni iz najuticajnijih zemalja, postavlja ovo pitanje, ali da, osim trenutne zbunjenosti, nema odgovora.

Višković je rekao da ambasadorima jednostavno kaže da zamisle da ih neko zakine za 11 miliona evra za tri mjeseca na početku godine kada je svaki evro više nego bitan.

"Imate još problema, od `Elektropenosa` koji je u blokadi skoro 15 mjeseci, a kompletna uprava u v.d. statusu sa isteklim mandatima. Oni imaju sada na računima banaka oko 150 miliona KM, a sve je blokirano i ništa ne može da se radi", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, kada se iz Republike Srpske postavi pitanje da li je potrebna takva BiH, odmah se okrive Srpska ili premijer ili /predsjedavajući Predsjedništva BiH/ Milorad Dodik ili /predsjednik Srpske/ Željka Cvijanović za secesiju, rušenje dejtonske BiH.

"Izgleda da se Republika Srpska najviše bori za očuvanje dejtonske BiH, a svi oni koji se u tu istu BiH kunu, čine sve da nestane te BiH. Mi iz Republike Srpske želimo im uspjeh na tom putu, a ja mislim da će i nas sigurno riješiti nekih muka i problema", rekao je Višković.

Podsjetivši na mnoge međunarodne predstavnike koji imaju neiskrene namjere prema BiH, on je rekao da mnogi ne vole što je Republika Srpska dobila svoju vlast u zakonskom roku dok ni šest mjeseci nakon izbora ona ne postoji u FBiH i na nivou Savjeta ministara.

On je istakao da Republika Srpska zbog toga trpi štetu, a kao primjer je naveo UIO koja još nije izvršila raspodjelu sredstava od PDV-a za Republiku Srpsku po novom koeficijentu raspodjele koji iznosi 33,4 odsto i za 0,8 odsto je veći od onog iz prošle godine.

"Vlada Srpske je izračunala prije nekoliko dana da je zbog toga samo za tri mjeseca ove godine budžet Srpske izgubio 22 miliona KM. A ako se tako nastavi do kraja godine će pretrpjeti štetu oko sto miliona KM", rekao je Višković.

Govoreći o odluci Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, Višković je naglasio da će se slaviti 9. januar kao Dan Republike Srpske bolje nego do sada.

"Ta njihova odluka je više nego smiješna, pa čak i za brucoše na Pravnom fakultetu. Mislim da bi za prvi ispit neki student, kada bi pisao seminarski rad, bolje bi ga napisao, nego što su sudije Ustavnog suda svoju odluku, u kojoj se čak pozivaju na članove Ustava, koji u Ustavu i ne postoje", dodao je Višković.

On je rekao da je drskost i bahatost kada taj sud kaže da ne osporava Skupštini Srpske i institucijama da slave Dan Republike, a ukinu 9. januar.

"To je isto kao da vam neko kaže ako ste rođeni 1. maja, da ne možete da slavite taj dan zato što je tada Pranzik rada, pa da izaberete neki drugi dan da slavite rođenje", naveo je Višković.

On je podsjetio da je prema ženevskim i njujorškim principima Republika Srpska unijela u zajedničku dejtonsku BiH svoj ustav, odnosno himnu, grb, zastavu, Dan Republike i ime, a da je sve to do sada osporeno, osim imena Republike Srpske.

"To je čista politika i udar da se Republika Srpska razvlasti i postane samo ljuštura koja će se urušiti sama od sebe", rekao je Višković, te podsjetio da je Republika Srpska starija od dejtonske BiH tri i po godine jer je nastala 9. januara 1992, a BiH u Dejtonu 21. novembra 1995. godine.

On je podsjetio da je 9. januara održana konstitutivna sjednica na kojoj je stvorena Republika Srpska.

Višković je rekao da pomoć Srbije projektima u Republici Srpskoj doprinosi da Srpska bude još jača i bolja, razvijenija i da je to garant opstanka Republike Sprske.

"Oni mogu da nasrću, imaju neke svoje želje, ali ostaće im sve na željama. Naša je želja iz Srpske koju je prepoznao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da što više ekonomski osnažujemo Srpsku i time ćemo sigurno biti zaštićeni da nam ne mogu previše naškoditi", dodao je on.

Višković je rekao da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da, što je jača Srbija, i Republika Srpska se sve bolje osjeća zaštićenijom, ponosnijom, jačom, te da se u Srpskoj slavi svaka pobjeda Srbije u bilo kom smislu, ekonomskom, političkom sportskom, kulturnom.

"Srbija je naša majka, naša matica. Naše oči su uprte u Srbiju. U Srbiji niste svjesni da se mi u Srpskoj više radujemo uspjesima Srbije, nego vi u Srbiji. Mi to doživljavam kao našu pobjedu. Tako misle svi građani Republike Srpske srpske nacionalnosti", rekao je Višković.

Odgovarajaći na pitanje kako vidi Srbiju i Srpsku za četiri godine, na kraju svog mandata, on je rekao da je siguran, ako se ne dese neki nepredviđeni poremećaji, da će biti puno bolje, ljepše mjesto za život, gdje će ljudi dolaziti da žive, a ne odlaziti.

"I u Srbiji i u Srpskoj činićemo sve da život naših građana bude što bolji, dostojanstveniji, da mogu da žive sa svojim porodicama na svojim ognjištima i nemaju potrebe da odlaze", naglasio je Viškovć.

On je dodao da vlade i predsjednici treba samo da budu servis građana, izvršavaju zakonom predviđene obaveze.