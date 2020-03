Brutalno pretukao djevojku kako je niko ne bi gledao

Stvari su krenule nizbrdo kada ju je sad već bivši momak počeo previše da kontroliše. Zbog ljubomore napao je kako bi je “poružnio” za druge, prenosi britanski The Sun.

Ema je jedne večeri otkrila da je Džek slao eksplicitne poruke drugim ženama, pa mu je prigovorila. On ju je pretukao kako niko više ne bi mogao da je pogleda.

– Jedne noći sam se okrenula na drugu stranu kreveta u želji da zagrlim momka, ali njega nije bilo. Dozivala sam ga i krenula da uzmem mobilni telefon, ali ni njega nije bilo. Otišla sam po laptop provjerim lokaciju na kojoj se nalazi mobilni i vidjela da je dvije ulice dalje pa sam odmah krenula u potragu. Vidjela sam ga kako sjedi u automobilu i prelistava poruke u mom mobilnom – započela je Ema svoju ispovijest.

Kada ga je pitala šta radi, Džek ju je prostrijelio pogledom i zaprijetio: “Izgubićeš ljepotu. Nijedan muškarac neće te poželjeti. Viđaš se sa nekim i sada ću to dokazati!”.

Nažalost, svoju je prijetnju ubrzo i ostvario.

'My boyfriend vowed to ruin my looks when I dumped him – I was saved when neighbours heard my screams' https://t.co/VVlSGaJGVD

— The Sun (@TheSun) March 3, 2020