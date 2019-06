Brutalni obračun navijača, pretukli djevojku i ostavili je u lokvi krvi

U brutalnoj tuči navijača Union Magdalene i Milionariosa u Santa Marti, trojica huligana su pretukli djevojku i ostavili je da leži u lokvi krvi i bez svijesti.

Neko je sam snimak tuče snimio iz obližnje zgrade i na njemu se dobro vidi kako trojica huligana obaraju djevojku na zemlju, a onda je zverski gaze i šutiraju.

Do sukoba je došlo kada su Ultrasi Milionaresa napali domaće navijače i policiju, a osim ove djevojke, deblji kraj izvukao je i jedan policajac koga su huligani izboli nožem.

A stabbed policeman being taken to the hospital. pic.twitter.com/vq8Cxux9ap

— HooligansTV (@HooligansTV1) June 2, 2019