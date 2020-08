Brod ruskog tajkuna razrušio Bejrut: Bio pun eksploziva, a ovako je nastala katastrofa

Riječ je o 2.750 tona amonijum nitrata, hemijskog spoja koji se inače koristi kao vještačko đubrivo, ali u određenim situacijama može se koristiti i kao eksploziv - ili nehotice da izazove eksploziju, kao što se, nažalost, dogodilo u bejrutskoj luci.

Đubrivo je, naime, u hangaru u luci bilo uskladišteno od 2014. do danas, bez bezbjednosnih mjera koje bi sprečile katastrofu koja se dogodila.

First photos emerging from #Beirut Port's #Hangar12 with workers stacking what seems to be the salvaged Nitroprill Ammonium Nitrate which caused the #BeirutBlast pic.twitter.com/8176TH3CFY

— Riam Dalati (@Dalatrm) August 4, 2020