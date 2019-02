Britanija još nije spremna na Bregzit, odlažu zahtjev za izlazak

Velika Britanija će vjerovatno odložiti Bregzit i neće napustiti Evropsku uniju u martu, izjavio je danas bivši predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo.

On je navodeo i da će evropski blok vjerovatno prihvatiti zahtjev za produženje roka za Bregzit kako bi se razjasnili detalji o razlazu.

"Mislim da je najvjerovatniji scenario da se to ne realizuje u martu ove godine. Treba nam još priprema", ocijenio je Barozo, koji je trenutno na čelu ogranka američke investicione banke Goldman Saks za tržište Evropske unije, prenosi agencija Rojters.

"Čak i ako bi sada došlo do pozitivnog dogovora, sa praktične tačke gledišta, očigledno je da sve nije spremno. Tako da mislim da je ispravno da imamo određeno produženje roka i vjerujem da će, ako Ujedinjeno Kraljevstvo zahteva produženje roka za primenu člana 50, zemlje Evropske unije to prirodno prihvatiti", izjavio je on.