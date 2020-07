Ulice nekih četvrti Londona i drugih gradova bile su pune ljudi koji su popili svoje prve krigle točenog piva još od marta, konzumirajući velike količine tog pića, pa je, kako navodi Dejli mejl, ubrzo postalo jasno da ljudi koji su u alkoholisanom stanju ne žele ili nisu u stanju da poštuju mjere socijalnog distanciranja.

Po riječima predsjednika jednog policijskog udruženja, osim razdraganih pijanaca, bilo je i onih koji su se skidali do gole kože i izazivali tuče, a zabilježeni su i napadi na pripadnike organa reda, dok su u grofovijama Notingemšir i Lesteršir neki barovi zatvoreni ranije zbog nereda koji su izbili u njihovoj blizini.

Ipak, sve je proteklo većinom mirno i slavljeničko raspoloženje potrajalo je do duboko u noć, a procjenjuje se da je popijeno do 15 miliona krigli piva, uprkos višim cijenama tog i drugih alkoholnih pića, čija je svrha da vlasnicima lokala pomognu da nadoknade dobit izgubljenu tokom perioda izolacije.

Bars officially opened in the UK and Soho was a bleeding hot mess with zero social distancing and/or masks. I mean, just look at this shit. 🤯 SCARY!!! pic.twitter.com/cAnqc7ADHq

— Sade Giliberti (@SadeGiliberti) July 5, 2020