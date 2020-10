Brexit, deal ili no deal?

Često me pitaju kakve pregovore vodi Velika Britanija sa Evropskom Unijom, zar je nije već napustila?

Da, Velika Britanija formalno nije članica Evropske Unije od 31. januara ove godine, a na osnovu Sporazuma o razdruživanju, međutim Brexit time nije završen. Odmah po njegovom potpisivanju nastupio je takozvani tranzicijski period koji završava 31. decembra ove godine i svi rokovi za traženje njegovog produžetka su istekli.

Ideja tog tranzicijskog perioda je da se objema stranama ostavi prostor za pregovore oko budućih odnosa. Oni su počeli u martu ove godine, a Boris Džonson je već ranije označio 15. oktobar kao krajnji rok za postizanje dogovora. Taj datum je određen jer je to dan kada sa zasjedanjem počinje EU samit, a Džonson smatra da do njegovog početka svima mora biti jasno da li ima ili nema dogovora. To je vjerovatno taktički rok jer će se samit pa i sami pregovori, gotovo sigurno, produžiti u novembru. To na kraju daje jako malo vremena za prevod sporazuma na jezike svih članica i ratifikaciju u parlamentima, svega mjesec ili dva. Sjetimo se pregovora između BiH i EU oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ovo sa Brexitom je uslovno rečeno obrnuti proces i vjerujem da je bar našoj javnosti sada jasno koliko je kratak rok od marta do oktobra da se postigne ozbiljan trgovinski sporazum.

Dakle 1. januara 2021. imaćemo sljedeću situaciju, ukoliko je dogovor postignut, preveden na jezike svih članica Unije i ratifikovan, Britanija zasniva svoj odnos sa Evropskom Unijom po novim pravilima, a ukoliko nije postignut iz tranzicijskog perioda se izlazi uz “no deal” scenario.

Okončanjem tranzicijskog perioda Velika Britanija po automatizmu istupa iz ključnih evropskih trgovinskih sporazuma, tu prije svega mislim na principe jedinstvenog tržišta i carinske unije, uopšte na slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala. Jedinstveno tržište podrazumijeva da sve zemlje članice dijele ista pravila i standarde za svoje proizvode dok carinska unija predstavlja sporazum kojim su se članice usaglasile da jedna drugoj ne naplaćuju uvozne tarife za njihove proizvode. Ukoliko se ne postigne sporazum, od 01. januara 2021. počinje naplata tarifa na robe iz Velike Britanije koja se uvozi u EU kao i pregledi na graničnim prelazima jer od tog trenutka u odnosima između ta dva entiteta važeća su pravila Svjetske trgovinske organizacije čiji je Britanija član. To će poskupiti britanske proizvode u EU čime će izgubiti na konkurentnosti i vrlo vjerovatno dio tržišnog kolača. S druge strane to bi značilo i svakodnevne kolone od 7000 kamiona u Kentu.

Postavlja se pitanje radnih dozvola, priznanja kvalifikacija odnosno diploma, slobodnog kretanja ljudi što je jedan od osnovnih postulata Unije.

Upravo trgovinski dio sporazuma je ključan ali i jednako sporan. Prvi i osnovni problem, ostavljeno je veoma malo vremena za ozbiljan sporazum o slobodnoj trgovini. Ako se i postigne dogovor on će biti baziran na nekom nižem, opštem, modelu koji podrazumijeva da kompanija jedne strane ima jednake fer uslove kao i druga u konkurentskom natjecanju na tržištu. To je sasvim nedovoljno ukoliko uzmemo u obzir da je izvoz u EU 2019. godine činio 43% od ukupnog izvoza, a uvoz iz EU činio je 51% od ukupnog uvoza.

Pored tog trgovinskog dijela najveće nesuglasice su po pitanju bezbjednosti i pristupu evropskim bazama podataka koji Unija nije spremna da omogući državama koje nisu članice. Pitanje Sjeverne Irske, granice sa Republikom Irskom kao članicom Evropske Unije, njjenom spoljnotrgovinskom statusu, takođe predstavlja jedan od izazova. On je toliko izražen da je čak natjerao Britaniju da u parlamentu, rješavajući unilateralno to pitanje, predloži zakon kojim planira izmijeniti protokol o carinskim aranžmanima za Sjevernu Irsku, a upravo to je bilo jedno od najtežih pitanja kada se pregovaralo o Sporazumu o razdruživanju. On je po mišljenju pojedinih analitičara teško kršenje međunarodnog prava, dok po meni predstavlja samo svojevrsni pritisak na drugu stranu u pregovorima.

Šta je sa Briselom?

Najveći značaj Britanije za Uniju, pored trgovinskih interesa, je učešće u zajedničkom evropskom budžetu. Kada od nekih 19 milijardi Evra britanskog učešća na godišnjem nivou izuzmemo 7 milijardi evra koje Britanija dobije od Evropske Unije onda dolazimo do toga da Unija gubi 5% svog budžeta. Brisel nema ništa protiv sporazuma o slobodnoj trgovini zasnovanom na fer tretmanu kompanija obje strane ali insistira da se Velika Britanija strogo pridrža pravila vezanih za prava radnika, zaštitu životne sredine ali najviše na dijelu koji se odnosi na državnu pomoć to jeste finansijsku podršku države preduzećima kojom bi britanski proizvodi dobili dodatno na konkurentnosti u odnosu na evropske.

Stav Velike Britanije je da su upravo zbog takvih ograničenja i napustili Uniju. To je ujedno i najveća nesuglasica između ove dvije strane.

Šta to sve znači za poslovnu zajednicu?

Čak i ako se sporazum postigne to neće podrazumijevati potpunu slobodu kretanja roba, određeni stepen carinskih provjera će biti uveden, na šta se britanska poslovna zajednica, a i oni koji s njima posluju, mora pripremiti.

Kada je u pitanju britanska poslovna zajednica i njihovi spoljnotrgovinski partneri, najveći izazovi se očekuju u lancu snabdijevanja. Rokovi isporuke zbog carinskih pregleda, komplikovanije carinske procedure uopšte, pitanja tarifa, samo je dio toga što će uticati na taj segment poslovanja.

U britanskoj poslovnoj zajednici tek 52% preduzeća je uradilo procjenu rizika vezano za Brexit, što možemo protumačiti na način da gotovo polovina privrednika nema jasnu sliku šta ih čeka, a imaju još nepuna tri mjeseca tranzicijskog perioda.

Rezultati ankete koja je sprovedena nad nešto više od 1200 direktora britanskih kompanija pokazala je kako je njih 16% već odlučilo da premjeste ili pokrenu operacije u inostranstvu zbog Brexita. Dok na to treba dodati još i 13% onih koji su se izjasnili da su razmatrali ili razmatraju tu opciju. Tu će najviše koristi imati Evropska Unija jer se 91% ispitanika odlučilo da premjesti operacije u neku od zemalja tog bloka.

Posljedice po Britaniju su jasne.

Autor: Dr Siniša Pepić