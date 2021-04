Brazil: Virus korona odnio više od 4.200 života za dan

Brazil je registrovao rekordnih 4.249 smrtnih slučajeva od kovida 19 u jednom danu, dok prepunim bolnicama ponestaje zaliha, a Senat pokreće istragu o odgovoru koji je preduzela administracija predsjednika Žaira Bolsonara.

Bolsonaro od početka epidemije umanjuje značaj rizika od virusa.

Brazil se približava crnom rekordu koji je 20. januara zabilježen u SAD, kada je u jednom danu od kovida 19 preminulo 4.405 ljudi.

Јavni zravstveni sistem je pod velikim opterećenjem usljed ogromnog broja pacijenata, a istraživanje Nacionalnog udruženja privatnih bolnica pokazalo je da čak i najbogatijim bolnicama ponestaje najvažnijih lijekova.

Tri od četiri privatne bolnice saopštile su da imaju zalihe za liječenje kovida 19 za narednih sedam dana ili manje, uključujući kiseonik, anesteziju i esencijalne lijekove za intubiranje, navodi se u rezultatima istraživanja u 88 bolnica širom Brazila.

Bolsonarova administracija u javnim nastupima minimizira rizik od nestašice lijekova, a desno orijentisani lider pokušava da ublaži strah od virusa i govori protiv država i lokalnih uprava koje ograničavaju kretanje građana.

"Hajde da ne plačemo za prosutim mlijekom. I dalje smo u pandemiji koja se djelimično koristi u političke svrhe - ne da se porazi virus, nego da se obori predsjednik", rekao je Bolsonaro u novom javnom obraćanju.

On je pitao "u kojoj to zemlji ljudi ne umiru" i konstatovao da se to "nažalost, dešava svuda".

Brazilski Senat planira da osnuje komisiju sljedeće sedmice koja će istražiti vladin odgovor na pandemiju, rekao je predsjednik Senata Rodrigo Pačeko