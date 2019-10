Brat Nikole Jokića iza rešetaka: Optužen da je davio ženu

Stariji brat Nikole Jokića – Strahinja uhapšen je u Denveru zbog sumnje da je napao, gurnuo i davio jednu ženu!

Strahinja Jokić (37) je u četvrtak uveče, kako prenosi Denver post navode iz policije, bio u svom stanu sa jednom ženom. U jednom trenutku, žena je željela da napusti aprtman, ali Jokić ju je grubo zadržao i spriječio da ode, navodi se u dokumentu policije u koji su mediji imali uvid.

Tada je žena izašla na balkon i dozivala pomoć, ali ju je stariji Jokić zgrabio i počeo da je davi. Navodno joj je govorio "da će je gušiti dok ne zaspi".

Breaking: Nikola Jokic's brother arrested on suspicion of assault for choking, pushing woman https://t.co/32rSWzLgCd — Mike Singer (@msinger) October 1, 2019

Žena je zatim pokušala da pozove policiju, ali joj je Jokić oduzeo telefon. Ipak, ona je uspjela da pošalje poruku preko kompjutera poznaniku, koji je zatim obavijestio policiju, a ona uhapsila Strahinju Jokića.

"Kancelarija okružnog tužioca u Denveru prihvatila je optužbe za ovaj napad", izjavila je portparolka tužilaštva Karolin Tejlor.

Strahinja i Nemanja, starija braća Nikole Jokića, poznati su u Americi i vrlo često pruisustvuju mečevima svoga brata. Strahinja je već imao napad bijesa u javnosti, kada je "poludio" na arbitra zbog čega je moralo da reaguje obezbjeđenje.

Zanimljivo da je Nemanja Jokić igrao košarku, ali kako u njoj nije uspio da napravi velike visine, odlučio je da počne da se bavi ultimat fajtom (MMA). Svoj prvi meč "najopasniji" od trojice Somboraca je riješio u svoju korist tako što je nokautirao rivala u prvoj rundi.

On je čak kao mlad živio zajedno sa Darkom Miličićem dok je ovaj igrao u NBA ligi, zajedničko im je da imaju veliki broj tetovaža. Čak je tada govorio: "Živio sam životom NBA igrača". Taj lagodan život je trajao godinu i po dana, dok Miličić nije otišao u Orlando.

Iz njegove košarkaške karijere se pamti to da je u igru je ulazio sa klupe, pune tri godine, na koledžu Detroit Mersi. Onda se preselio na Long Ajland, igrajući za Stimerse iz Premijer košarkaške lige. "Pravio sam greške. Kada sam bio mlad, košarka mi nije bila prioritet. Izlasci, žurke, piće, djevojke, to su mi bili prioriteti. Sam sam donosio odluke poput "Neću da idem na trening", a i dalje mi je bila potrebna podrška porodice. To mi je nedostajalo".