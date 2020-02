Borisov otkrio da su ga prisluškivali u toaletu

Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da nema nikakve veze sa prisluškivanjem predsjednika Rumena Radeva, ali da zna da kako se on osjeća, jer je i sâm bio meta prisluškivanja.

Bugarski premijer Bojko Borisov je prokomentarisao optužbe poslanika Bugarske socijalističke partije Antona Kuteva, da je uz njegovo odobrenje vođeno prisluškivanje predsjednika Rumena Radeva.

Prema riječima Borisova, Državna agencija za nacionalnu bezbjednost i MIP koriste u radu specijalna sredstva za špijuniranje uz odobrenje suda. On je takođe naglasio da nema nikakve veze sa prisluškivanjem.

"Ako se neko upecao, nije moja krivica... Kada me je partija Radeva prisluškivala u toaletu i kad su me snimali, nisam nikoga optuživao. Samo sam stisnuo zube... Prisluškivao ga je Borisov, kako da ne! Kako vi to zamišljate — Državna agencija za nacionalnu bezbjednost dođe i kaže vam, mi ćemo prisluškivati predsjednika i ja im dozvolim. Apsurd", izjavio je novinarima premijer, prenosi "Sputnjik".

Krajem januara je tužilaštvo Bugarske objavilo dio telefonskog razgovora predsjednika Rumena Radeva i komandanta Oružanih snaga Canka Stojkova, u kojem su razgovarali kako da se Komisiji za borbu protiv korupcije objasni imenovanje Desislave Radeve na dužnost u odjeljenju pr vojske u 2014. godini i njeno korišćenje službenih prostorija. U ovom trenutku Rumen Radev i Desislava Radeva nisu u braku.

U 2013. godini je bio objavljen snimak na kojem se, kako su saopštili mediji, mogu čuti razgovori Bojka Borisova sa bivšim ministrom poljoprivrede Miroslavom Najdenovim i tužiocem Sofijem Nikolajem Kokinovom. Tokom razgovora, učesnici su više puta pogrdno govorili o drugim činovnicima i novinarima. Prema riječima Borisova, razgovor je bio nezakonito sniman u njegovoj kući uz pomoć mikrofona.